丸竹夷が、ホールワンマンライブを2025年3月22日、23日に京都劇場にて開催。また、同時にドキュメンタリー『JK THE END』が公式YouTubeチャンネルにてスタートした。 (関連:【映像あり】丸竹夷、『JK THE END』ホールワンマンまでの密着ドキュメンタリー) 約1000人のキャパシティのホールワンマン2デイズはバンド初。また、1日目の3月22日の公演タイトルは『JK THE END』、3月23日の