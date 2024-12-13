¿åÂ²´Û¤Î¿Íµ¤¼Ô¡¦¥¢¥¶¥é¥·¡£¤½¤Î´Ý¤¯²Ä°¦¤é¤·¤¤¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ÏÂ¿¤¯¤Î¿Í¤òÌ¥Î»¤¹¤ë¡£¥ª¥é¥ó¥À¤ÎÌîÀ¸¥¢¥¶¥é¥·ÊÝ¸î»ÜÀß¡¢ÄÌ¾Î?¥¢¥¶¥é¥·ÍÄÃÕ±à?¤âÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ê¡¢2024Ç¯¤ÏÆÃ¤ËÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿Æ°Êª¤À¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤½¤ó¤Ê¥¢¥¶¥é¥·¤Î¥ï¥¤¥ë¥É¤¹¤®¤ë¿©»ö¥·¡¼¥ó¤¬·ã¼Ì¤µ¤ì¤¿¡£ÌîÀ­Ì£°î¤ì¤ë¤½¤Î»Ñ¤ò¡¢¤µ¤Ã¤½¤¯¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤³¤¦¡£¤¨¡¢³ÍÊª¤¬Âç¤­¤¹¤®¤Ê¤¤¤«......¡ª¡©2024Ç¯12·î11Æü¡¢X¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î¡Ötamoron_photo_gallery/¤Þ¤µ¤È¤ª¤¸¤µ¤ó¡×¡Ê¡÷MT_ta