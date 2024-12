2024年12月12日、MetaがAIや機械学習の進歩に関する複数の研究成果物を発表しました。AI生成の動画に肉眼では認識できない「透かし」を入れて出所を特定できるようにするツールなどが公開されています。Sharing new research, models, and datasets from Meta FAIRhttps://ai.meta.com/blog/meta-fair-updates-agents-robustness-safety-architecture/◆Meta Video SealMeta Video Sealは「ニューラルビデオ透かしのための最先端の