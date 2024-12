©︎DCT entertainment, Inc.DREAMS COME TRUEの全面協力を得て、「映画」「音楽」「演劇」「ダンス」「ファッション」「食」多彩なジャンルが混じり合ったるスポット「渋谷 ドリカム シアター(英名SHIBUYA DREAMS COME TRUE THEATER)supported by Page30」が4月にオープンすることが発表された。◆「渋谷 ドリカム シアター」画像本スポットは、2025年4月11日から6月1日の期間限定でのオープンとなっており、DREAMS C