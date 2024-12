flumpoolが、6枚目となるオリジナルフルアルバム『Shape the water』を2025年3月5日(水)にリリースする。『Shape the water』は、<全国ツアー 15th Anniversary tour 2024「This is flumpool !!!! 〜15の夜に逢いましょう〜」>東京公演にて、制作中であることが明かされていた5年ぶりとなる待望のオリジナルフルアルバム。収録曲には、日本テレビ系『DayDay.』2024年4月エンディングテーマ「君に恋したあの日から」、テレビ東