I Don't Like Mondays.が2024年12月1日(日)、初のアジアツアー「"FOCUS" ASIA TOUR」の国内公演ファイナルを東京・Zepp DiverCity(TOKYO)で開催した。同公演の様子をレポートする。【画像を見る】国内公演ファイナルの様子(全9枚)今年メジャーデビュー10周年を迎えたI Don't Like Mondays.は、実に精力的な活動を送っていた。1月にバンド初となる中国ツアー「”RUNWAY” TOUR THE ENCORE in CHINA」を広州・深圳・上海