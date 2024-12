アダストリアが展開するスタイルエディトリアルブランド「niko and ...(ニコアンド)」は、ソニー・インタラクティブエンタテインメントが展開する初代PlayStation、PlayStation 5および、ゲームタイトルの「サルゲッチュ」「グランツーリスモ」「The Last of Us」をグラフィックに落とし込んだコレクションアイテムを公式WEBストア and ST(アンドエスティ)にて先行予約販売する。 参考:【写真】初代プレ