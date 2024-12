Blueskyに関連するサードパーティーアプリの支援を目的としたファンド「Skyseed Fund」が2024年12月12日(木)に設立されました。設立時の資金は100万ドル(約1億5000万円)で、すでに審査の受付を開始しています。Open Source Veteran Launches Skyseed - First Ecosystem Fund and Incubator for the Bluesky AT Protocolhttps://www.prweb.com/releases/open-source-veteran-launches-skyseed---first-ecosystem-fund-and-incubator