一穂ミチのBL小説『ふったらどしゃぶり When it rains, it pours』が、伊藤あさひと武藤潤(原因は自分にある。)のダブル主演で実写ドラマ化され、MBSほかにて2025年1月9日より放送されることが決まった。2人は初主演で初共演。【写真】優しい雰囲気の衣装もすてき伊藤あさひソロショット本作は、報われない愛と性にほんろうされる大人のラブストーリー。家電メーカーの営業部で働く萩原一顕(武藤潤)は、一緒に暮らす彼