初心者でも覚えやすい簡単フレーズながら確実に伝わる英会話を提案している、人気オンライン英会話スクール講師・mamiさんによるFRaU web連載「シンプルなのに伝わる英会話レッスン」(毎週金曜更新)。しばらく連絡をとっていなかった友人などにメールや電話をするとき、「元気にしてた?」「元気にしていましたか?」というフレーズを添えることがありますが、自分が尋ねられたら、何て返しますか? 今回は、「How have you been