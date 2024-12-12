´Ú¹ñ¤ÎÕú¼â±Ù¡Ê¥æ¥ó¡¦¥½¥ó¥Ë¥ç¥ë¡ËÂçÅýÎÎ¤ËÂÐ¤¹¤ë2²óÌÜ¤ÎÃÆ³¯ÁÊÄÉ°Æ¤¬Äó½Ð¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¶¦¤ËÌ±¼çÅÞ¡×¤Ê¤ÉÌîÅÞ6ÅÞ¤Ï12ÆüÍ¼Êý¡¢Èó¾ï²ü¸·¤ò½ä¤ëÕúÂçÅýÎÎ¤ÎÃÆ³¯ÁÊÄÉ°Æ¤ò¹ñ²ñ¤ËºÆÄó½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£ºÎ·è¤Ï14Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¸«ÄÌ¤·¤ÇÍ¿ÅÞ¡Ö¹ñÌ±¤ÎÎÏ¡×¤ÎÂåÉ½¤Ï12Æü¡¢ÅÞ¤È¤·¤ÆÃÆ³¯¤Ë»¿À®¤¹¤ë°Õ¸þ¤ò¼¨¤¹¤Ê¤ÉÃÆ³¯ÁÊÄÉ°Æ¤¬²Ä·è¤µ¤ì¤ë¸ø»»¤¬Âç¤­¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÊý¡¢ÕúÂçÅýÎÎ¤Ï12Æü¤ÎÃÌÏÃ¤Ç¡ÖÃÆ³¯¤·¤è¤¦¤¬ÁÜºº¤·¤è¤¦¤¬»ä¤Ï¤³¤ì¤ËÆ²¡¹¤ÈÎ©¤Á¸þ¤«¤¦¡×