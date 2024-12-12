22-23¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¤Ï3´§¡¢ºò¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°4Ï¢ÇÆ¤È¶áÇ¯¿ô¡¹¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤­¤¿¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£¡£¥Ú¥Ã¥×¡¦¥°¥¢¥ë¥Ç¥£¥ª¥é¤¬´ÆÆÄ¤Ë½¢Ç¤°Ê¹ß¡¢°µÅÝÅª¤Ê¶¯¤µ¤ò¸Ø¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥·¥Æ¥£¤À¤¬¡¢º£¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¶ìÀï¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£CL¥ê¡¼¥°¥Õ¥§¡¼¥ºÂè6Àá¤Ç¥æ¥ô¥§¥ó¥È¥¹¤Ë0-2¤ÎÇÔÀï¤òµÊ¤·¤¿¥·¥Æ¥£¤Ï¸½ºß¡¢Ä¾¶á10»î¹ç¤Ç1¾¡2Ê¬7ÇÔ¤È¸·¤·¤¤»þ´ü¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥í¥É¥ê¤ò»Ï¤á¡¢²ø²æ¿Í¤ä¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥óÉÔÎÉ¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤âÂ¿¤¤¤¬¡¢º£