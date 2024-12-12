¥Ô¥Ü¥Ã¥ÈÊ¬ÀÏÅìµþ»þ´Ö¡Ê23:08¸½ºß¡Ë ¥É¥ë±ß ¸½ÃÍ151.93¹âÃÍ152.77°ÂÃÍ151.81 153.49¥Ï¥¤¥Ö¥ì¥¤¥¯ 153.13Äñ¹³2 152.53Äñ¹³1 152.17¥Ô¥Ü¥Ã¥È 151.57»Ù»ý1 151.21»Ù»ý2 150.61¥íー¥Ö¥ì¥¤¥¯ ¥æー¥í±ß ¸½ÃÍ159.29¹âÃÍ160.55°ÂÃÍ159.27 161.42¥Ï¥¤¥Ö¥ì¥¤¥¯ 160.98Äñ¹³2 160.14Äñ¹³1 159.70¥Ô¥Ü¥Ã¥È 158.86»Ù»ý1 158.42»Ù»ý2 157.58¥íー¥Ö¥ì¥¤¥¯