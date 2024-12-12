½¬¶áÊ¿»á¡¢¡ÖÅý°ì¥í¥·¥¢¡×¤Î¥á¥É¥Ù¡¼¥¸¥§¥ÕÅÞ¼ó¤È²ñÃÌ12Æü¡¢¥á¥É¥Ù¡¼¥¸¥§¥Õ»á¡Êº¸¡Ë¤È°®¼ê¤ò¸ò¤ï¤¹½¬¶áÊ¿»á¡£¡ÊËÌµþ¡á¿·²Ú¼Òµ­¼Ô/Ãú³¤Þ¹¡Ë¡Ú¿·²Ú¼ÒËÌµþ12·î12Æü¡Û½¬¶áÊ¿¡Ê¤·¤å¤¦¡¦¤­¤ó¤Ú¤¤¡ËÃæ¹ñ¶¦»ºÅÞÃæ±û°Ñ°÷²ñÁí½ñµ­¡¦¹ñ²È¼çÀÊ¤Ï12Æü¡¢¥í¥·¥¢¤ÎÍ¿ÅÞ¡ÖÅý°ì¥í¥·¥¢¡×¤Î¥á¥É¥Ù¡¼¥¸¥§¥ÕÅÞ¼ó¤ÈËÌµþ¤Î¿ÍÌ±Âç²ñÆ²¤Ç²ñÃÌ¤·¤¿¡£½¬¶áÊ¿»á¡¢¡ÖÅý°ì¥í¥·¥¢¡×¤Î¥á¥É¥Ù¡¼¥¸¥§¥ÕÅÞ¼ó¤È²ñÃÌ12Æü¡¢¥á¥É¥Ù¡¼¥¸¥§¥Õ»á¤È²ñÃÌ¤¹¤ë½¬¶áÊ¿»á¡£¡ÊËÌµþ¡á