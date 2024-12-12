¥×¥í¥Ü¥¯¥·¥ó¥°ÅìÍÎÂÀÊ¿ÍÎ¡õWBO¥¢¥¸¥¢¡¦¥Ñ¥·¥Õ¥£¥Ã¥¯¡ÊAP¡Ë¥é¥¤¥Èµé²¦¼Ô¤Î±§ÄÅÌÚ½¨¡Ê30¡á¥ï¥¿¥Ê¥Ù¡Ë¤¬12Æü¡¢½Ð¿ÈÃÏ¤Îºë¶Ì¸©½êÂô»Ô¤ÎÆ±»Ô»ÔÌò½ê¤òÉ½·ÉË¬Ìä¤·¤¿¡£º£Ç¯11·î¡¢WBO¡ÝAPÆ±µé²¦¼Ô¤À¤Ã¤¿ÊÝÅÄ¹îÌé¡Ê32¡áÂç¶¶¡Ë¤È¤Î·ãÀï¤òÀ©¤·¡¢¥¢¥¸¥¢2´§²¦¼Ô¤Ëµ±¤¤¤¿±§ÄÅÌÚ¤Ï¡Ö³§ÍÍ¤Î±þ±ç¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¤³¤³¤Þ¤Ç¤¯¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤·¤¿¡£Á°²ó¤Î»î¹ç¡Ê11·î21¡¢WBO¡ÝAP¡¦ÅìÍÎÂÀÊ¿ÍÎ¥é¥¤¥Èµé²¦ºÂÅý°ìÀï¡Ë¤âËÜÅö¤Ë¸·¤·¤¤»î¹ç¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢³§ÍÍ¤Î±þ±ç¤¬