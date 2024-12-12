¿ô¡¹¤Îµ¿ÏÇ¤«¤é¡Ö¥¿¥Þ¥Í¥®ÃË¡×¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¤¿¡¢´Ú¹ñ¤Î¥Á¥ç¡¦¥°¥¯¸µË¡Áê¤Î¼Â·º¤¬³ÎÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Á¥ç¡¦¥°¥¯»á¤ÏºÊ¤È¶¦ËÅ¤·¡¢Ì¼¤ÈÂ©»Ò¤¬Æþ»î¤ÇÍ­Íø¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¾ÚÌÀ½ñ¤Ê¤É¤Î½ñÎà¤òµ¶Â¤¤·¤¿ºá¤Ê¤É¤ËÌä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£´Ú¹ñ¤ÎºÇ¹âºÛ¤Ï12Æü¤Ë1¡¢2¿³È½·è¤ò»Ù»ý¤·¡¢Ä¨Ìò2Ç¯¤Î¼Â·ºÈ½·è¤¬³ÎÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Á¥ç»á¤ÏÊ¸ºßÆÒ¡Ê¥à¥ó¡¦¥¸¥§¥¤¥ó¡ËÀ¯¸¢¤ÇË¡Áê¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Õú¼â±Ù¡Ê¥æ¥ó¡¦¥½¥ó¥Ë¥ç¥ë¡ËÂçÅýÎÎ¤¬¸¡»öÁíÄ¹»þÂå¤Ë¥Á¥ç»á¤Îµ¿ÏÇ¤ËÀÚ¤ê¹þ¤ß