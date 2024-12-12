ME:I¤¬¡¢¥Õ¥¡¥ó¥³¥ó¥µ¡¼¥È¡ã2024 ME:ICONIC Sweet Holiday¡ä¤ò12·î11Æü¡¦12Æü¤Î2Æü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÀéÍÕ¡¦ËëÄ¥¥á¥Ã¥»¹ñºÝ Å¸¼¨¾ì9-10¥Û¡¼¥ë¤Ë¤Æ³«ºÅ¤·¤¿¡£¢¡¥³¥ó¥µ¡¼¥È¼Ì¿¿Âç´¿À¼¤ÎÃæ¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤È¡¢¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¤Ï¥Ç¥Ó¥å¡¼¶Ê¡ÖClick¡×¤ÎHoliday¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¡¢2nd¥·¥ó¥°¥ë¥¿¥¤¥È¥ë¶Ê¡ÖHi- Five¡×¤ÈME:I¤ÎÂåÉ½¶Ê2¶Ê¤òÈäÏª¤·¡¢½øÈ×¤«¤é²ñ¾ì¤ÏÂçÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¡£RINON¤¬¡ÖHoliday¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎYOU:ME(¥Õ¥¡¥ó¤Î¸Æ¾Î)¤È°ì½ï¤Ë²á¤´¤»¤ë¤Î¤¬Ì´