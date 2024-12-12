¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¤ä¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥ÉÂåÉ½¤Ç³èÌö¤·¤¿¥¸¥§¥¤¥ß¡¼¡¦¥­¥ã¥é¥¬¡¼»á¤¬¡¢º£¥·¡¼¥º¥ó¤Î¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£12ÆüÉÕ¤±¤Ç¥¤¥®¥ê¥¹¥á¥Ç¥£¥¢¡Ø¥¹¥«¥¤¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡Ù¤¬Êó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£11Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿UEFA¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¡¦¥ê¡¼¥°¥Õ¥§¡¼¥ºÂè6Àá¥æ¥ô¥§¥ó¥È¥¹Àï¤Ç2¡Ý0¤Î¹õÀ±¤òµÊ¤·¤¿¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£¤Ï¡¢Ä¾¶á¤Î¸ø¼°Àï10»î¹ç¤Ç7ÇÔ¤È¶ìÀï¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¥µ¥Ã¥«¡¼²òÀâ¼Ô¤òÌ³¤á¤ë¥­¥ã¥é¥¬¡¼»á¤Ï¡¢¤³¤Î¸½¾õ