Ãæ¹ñ¥³¥¹¥á¥Ö¥é¥ó¥ÉŽ¢JUDYDOLL(¥¸¥å¥Ç¥£ー¥Éー¥ë)Ž£¤è¤ê¡¢¤Ò¤ó¤ä¤ê¤È¤·¤¿¥¢¥×¥ê¥±ー¥¿ー¤ÇÅÉ¤ëŽ¢¥¢¥¤¥í¥ó¥¢¥¤¥·ー¥°¥í¥¹Ž£¤òÈ¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£12·î²¼½Ü¤è¤êÁ´¹ñ¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¥·¥ç¥Ã¥×¡¢¥É¥óŽ¥¥­¥Ûー¥Æ¤Ë¤ÆÈÎÇä¤¬³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤Ò¤ó¤ä¤êŽ¥¤Ê¤á¤é¤«¤ÊÅÉ¤ê¿´ÃÏ¤Î¥ê¥Ã¥×¥°¥í¥¹¤Ç¡¢¤Ò¤ÈÅÉ¤ê¤Ç¤ß¤º¤ß¤º¤·¤¤¥¼¥êー¥ê¥Ã¥×¤¬´°À®¤·¤Þ¤¹¡£ ¤Ò¤ó¤ä¤ê¤Ê¤á¤é¤«¤ÊÅÉ¤ê¿´ÃÏ¤Î¥ê¥Ã¥×¥°¥í¥¹ ²Á³Ê:1,540±ß(ÀÇ