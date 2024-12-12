¾¾ËÜ»³²íFC¤Ï12Æü¡¢ÁúÅÄÀµ¹À´ÆÆÄ(57)¤È¤Î·ÀÌóËþÎ»¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£ÁúÅÄ´ÆÆÄ¤Ï¡¢ÂçÄÍÀ½ÌôÆÁÅç¥ô¥©¥ë¥Æ¥£¥¹¤Î¥³¡¼¥Á¤È¤·¤Æ»ØÆ³¼Ô¤Î¥­¥ã¥ê¥¢¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤ë¤È¡¢FCÅìµþ¤Ç¤Î¶¯²½ÉôÄ¹Êäº´¤ä¥¸¥§¥Õ¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉÀéÍÕ¤Ç¤Î¥Ø¥Ã¥É¥³¡¼¥Á¤Ê¤É¤ò·Ð¤Æ¡¢2009Ç¯¤ËÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼¶¨²ñ(JFA)Æþ¤ê¡£µ»½Ñ°Ñ°÷Ä¹¤äÆüËÜÂåÉ½¤Î¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥Á¡¼¥à¥À¥¤¥ì¥¯¥¿¡¼¡¢¥¢¥ó¥À¡¼À¤Âå¤Î´ÆÆÄ¤òÎòÇ¤¤·¡¢2017Ç¯¤«¤é¤Ï¥Ù¥ë¥®¡¼¤Î¥·¥ó¥È=¥È¥í¥¤¥Ç¥ó¤Ç¤â¥³¡¼¥Á¤òÌ³¤á¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢