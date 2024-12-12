¥É¥ëÇä¤êÈ¿±þ¡¢ÊÆ¿·µ¬¼º¶ÈÊÝ¸±¿½ÀÁ·ï¿ô¤¬£²£´¡¥£²Ëü·ï¤ËÁý²Ã ¥É¥ë±ß£±£µ£±±ßÂæ¤Ë²¼Íî¡á£Î£Ù°ÙÂØ ÊÆ¿·µ¬¼º¶ÈÊÝ¸±¿½ÀÁ·ï¿ô¤¬£²£´¡¥£²Ëü·ï¤ÈÁ°²ó¤Î£²£²¡¥£µËü·ï¤«¤éÁý²Ã¡¢»Ô¾ìÍ½ÁÛ£²£²¡¥£°Ëü·ï¤â¤¦¤ï¤Þ¤ï¤Ã¤¿¡£ÊÆ£±£°Ç¯ºÄÍø²ó¤ê¤Ï£´¡¥£²£·¡óÉÕ¶á¤ËÄã²¼¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥É¥ë±ß¤Ï152±ßÂæ³ä¤ì¤«¤é151.80ÉÕ¶á¤Ø¤È²¼²¡¤·¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥æー¥í¥É¥ë¤Ï1.0470¥ì¥Ù¥ë¤Î°ÂÃÍ¤«¤é1.0490Âæ¤Ø¤È²¼¤²½Â¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ Æ±»þ¹ï¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿ÊÆÀ¸»º¼Ô