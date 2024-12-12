º£Ç¯ºÇ¸å¤Î¥ß¥Ã¥É¥Ê¥¤¥È³«ºÅ¤È¤Ê¤ë¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¼ã¾¾¤Î¡Ö¥ß¥Ã¥É¥Ê¥¤¥È¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹BOATBoy¥«¥Ã¥×¡×¤Ï13Æü¡¢2ÆüÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ë¡£½éÆü¤Ë·ë²Ì¤ò»Ä¤·¤¿¤Î¤Ï¹¥¥Ñ¥ï¡¼µ¡¤ÈÁÈ¤à³¤Ìî¹¯»ÖÏº¡Ê36¡á»³¸ý¡Ë¤À¡£6¹æÄú¤À¤Ã¤¿4R¤Ï¥Ô¥Ã¥ÈÎ¥¤ì¤ÇÈô¤Ó½Ð¤·2¥³¡¼¥¹¤òÃ¥¼è¡£±Ô¤¯º¹¤·È´¤±¤ë¤È¡¢12R¥É¥ê¡¼¥à¤Ï3¥³¡¼¥¹¤«¤é·þ¤êº¹¤·¡£¾åÊ¿¿¿Æó¤ÎÆ¨¤²¤òµö¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤¿¤¬¡¢¥Ð¥Ã¥¯¤Ç²ÃÂ®¤·¤Æ¾åÊ¿¤ÎÆâ¤ËÈô¤Ó¹þ¤ó¤Ç2¥Þ¡¼¥¯¤òÀè¼è¤ê¡£¤½¤Î¤Þ¤Þ¿¶¤êÀÚ¤Ã¤Æ½éÆüÍ£°ì