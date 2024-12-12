¡ÊC¡ËLAPONE GIRLS ¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×ME:I(¥ß¡¼¥¢¥¤)¤¬¡¢12·î11Æü¡¢12Æü¤Î2Æü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÀéÍÕ¡¦ËëÄ¥¥á¥Ã¥»¹ñºÝ Å¸¼¨¾ì9-10¥Û¡¼¥ë¤Ç¥Õ¥¡¥ó¥³¥ó¥µ¡¼¥È¡Ø2024 ME:ICONIC Sweet Holiday¡Ù¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ø2024 ME:ICONIC Sweet Holiday¡Ù¤ÎÌÏÍÍÂç´¿À¼¤ÎÃæ¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤È¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¤Ï¥Ç¥Ó¥å¡¼¶Ê¡ÖClick¡×¤ÎHoliday¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¡¢2ND SINGLE¥¿¥¤¥È¥ë¶Ê¡ÖHi- Five¡×¤ÈME:I¤ÎÂåÉ½¶Ê2¶Ê¤òÈäÏª¤·¡¢½øÈ×¤«¤é²ñ¾ì