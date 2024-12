deadmanが、結成25周年の企画として東名阪FCツアー<Let's Go!25!!>と、全国ツアー<to be and not to be-act 1>の開催を発表した。東京/名古屋/大阪にて行われるFCツアー<Let's Go!25!!>はFC会員限定のツアーとなり、普段のライブではほぼ見られない眞呼(Vo)のMCなども想定されたり、レアな楽曲の演奏も予定されるという。そして、3月29日のSpotify O-WESTからスタートする全国ツアー<deadman TOUR 2025 「to be a