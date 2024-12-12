22:15 ECBÀ¯ºö¶âÍø¡Ê12·î¡Ë Í½ÁÛ3.15%Á°²ó3.4%¡ÊECBÀ¯ºö¶âÍø) Í½ÁÛ3.0%Á°²ó3.25%¡ÊECBÍÂ¶â¥Õ¥¡¥·¥ê¥Æ¥£¡¦¥ìー¥È) Í½ÁÛ3.4%Á°²ó3.65%¡ÊECB¸Â³¦Âß½Ð¥Õ¥¡¥·¥ê¥Æ¥£) 22:30 ¥«¥Ê¥À½»Âð·úÀßµö²Ä¡Ê10·î¡Ë Í½ÁÛN/AÁ°²ó11.5%¡ÊÁ°·îÈæ) ÊÆÀ¸»º¼ÔÊª²Á»Ø¿ô¡ÊPPI¡Ë¡Ê11·î¡Ë Í½ÁÛ0.3%Á°²ó0.2%¡ÊÁ°·îÈæ) Í½ÁÛN/AÁ°²ó2.4%¡ÊÁ°Ç¯Èæ) Í½ÁÛ0.2%Á°²ó0.3%¡Ê0.0%¤«¤é½¤Àµ¡Ë¡Ê¿©ÉÊ¡¦