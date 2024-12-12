Ë¤·â¤ÇÇË²õ¤µ¤ì¤¿¼«Âð¤òÄ¯¤á¤ëÃËÀ­¡á11·î¡¢¥¹¡¼¥À¥ó¤Î¼óÅÔ¥Ï¥ë¥Ä¡¼¥à¹Ù³°¡Ê¥í¥¤¥¿¡¼¡á¶¦Æ±¡Ë¡Ú¥í¥ó¥É¥ó¶¦Æ±¡Û±Ñ¹ñ¤Î¥·¥ó¥¯¥¿¥ó¥¯¡¢¹ñºÝÀïÎ¬¸¦µæ½ê¡ÊIISS¡¢¥í¥ó¥É¥ó¡Ë¤Ï12Æü¡¢ºòÇ¯7·î¡Áº£Ç¯6·î¤Î1Ç¯´Ö¤ËÀ¤³¦Á´ÂÎ¤ÇÈ¯À¸¤·¤¿ÉðÎÏÊ¶Áè¤Ë´Ø¤¹¤ëÊó¹ð½ñ¤ò¸øÉ½¤·¤¿¡£¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¼«¼£¶è¥¬¥¶¤Ç¤ÎÀïÆ®¤ä¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÊ¶Áè¡¢¥¹¡¼¥À¥óÆâÀï¤Ê¤É¤Ç·×19Ëü2776¿Í¤¬»àË´¤·¤¿¤È»ØÅ¦¡£Ì±´Ö¿Í¤äÌ±´Ö»ÜÀß¤¬¹¶·â¤µ¤ì¡¢¹ñºÝ¿ÍÆ»Ë¡¤¬¤Þ¤¹¤Þ¤¹·Ú»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È