ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤Ç¤Ï¡¢£²£°£²£´Ç¯ÅÙÊäÀµÍ½»»°Æ¤Ë»¿À®¤·¤¿¤³¤È¤ò½ä¤ê¡¢ÉÔ¶¨ÏÂ²»¤¬¹­¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¼¹¹ÔÉô¤Ï¡¢»¿À®¤È°ú¤­´¹¤¨¤Ë¹â¹»¼ø¶ÈÎÁÌµ½þ²½¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤Æ¼«Ì±¡¢¸øÌÀÎ¾ÅÞ¤È¶¨µÄÆþ¤ê¤·¤¿À®²Ì¤ò¶¯Ä´¤¹¤ë¤¬¡¢¶¨µÄ¤¬¿ÊÅ¸¤¹¤ë¤«¤ÏÉÔÆ©ÌÀ¤Ç¡Ö¶õ¼ê·Á¤òÀÚ¤é¤ì¤¿¡×¤ÈÈãÈ½¤ÎÀ¼¤â½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£°Ý¿·¤ÎµÈÂ¼ÂåÉ½¡ÊÂçºåÉÜÃÎ»ö¡Ë¤Ï£±£²Æü¡¢ÉÜÄ£¤Çµ­¼ÔÃÄ¤Ë¡ÖµÄÀÊ¿ô¤¬¸º¤Ã¤Æ¤¤¤ëÃæ¤Ç¡¢¶¨µÄ¤ÎÏÈÁÈ¤ß¤¬¤Ç¤­¤¿¤Î¤Ï°ìÊâÁ°¿Ê¤À¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡££³ÅÞ¤Ï¼ÂÌ³¼Ô¤Ë