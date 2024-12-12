¤ª¾Ð¤¤¥È¥ê¥ª¡Ö¥í¥Ð¡¼¥È¡×¤Î½©»³Îµ¼¡¡Ê46¡Ë¤¬¡¢12Æü¤Þ¤Ç¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡Ö¤Ï¤ó¤Ë¤ã¡×¶âÅÄÅ¯¡Ê38¡Ë¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£Æ£¸¶¼Â»ñÌò¤Ç½Ð±éÃæ¤Î¡¢½÷Í¥¡¦µÈ¹âÍ³Î¤»Ò¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ëNHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ö¸÷¤ë·¯¤Ø¡×¡ÊÆüÍË¸å8¡¦00¡¢¼¡²ó15Æü¤ÎÊüÁ÷¤¬ºÇ½ª²ó¡Ë¤ÎÎ¢ÏÃ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£½©»³¤¬±é¤¸¤ëÆ£¸¶¼Â»ñ¤ÏÆ£¸¶Æ»Ä¹¡ÊÊÁËÜÍ¤¡Ë¤ÎÀèÇÚ³Ê¤ÇÀ¯¼£¤äµ·¼°¤Î¤·¤­¤¿¤ê¤Ë¾Ü¤·¤¯³Ø¼±¤¬¤¢¤ë¿ÍÊª¡£ÀµµÁ¤È¶ÚÆ»¤ò½Å¤ó¤¸¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢¥×¥é¥¤¥É¤¬¹â¤¤´è¸Ç