¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2024/12/12¡ÛÇÐÍ¥¤Î¾¾»³¥±¥ó¥¤¥Á¡¢À÷Ã«¾­ÂÀ¤¬12Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿±Ç²è¡ÖÀ»¡ù¤ª¤Ë¤¤¤µ¤ó THE MOVIE¡Á¥Û¡¼¥ê¡¼¥á¥ó VS °­Ëâ·³ÃÄ¡Á¡×¡Ê12·î20Æü¸ø³«¡Ë¥ï¡¼¥ë¥É¥×¥ì¥ß¥¢¤Ë¥á¥¬¥Û¥ó¤ò¤È¤Ã¤¿Ê¡ÅÄÍº°ì´ÆÆÄ¤È¤È¤â¤Ë½ÐÀÊ¡£°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¶¦±é¼Ô¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¾¾»³¥±¥ó¥¤¥Á¡¢°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Íµ¤½÷Í¥¢¡Ê¡ÅÄÍº°ì´ÆÆÄ¡¢°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë½Ð±é¼Ô¤ÏÆ£¸¶ÎµÌé¤³¤ÎÆü¤Ï¥ï¡¼¥ë¥É¥×¥ì¥ß¥¢¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ÅÐÃÅ¤·¤¿¤Î¤Ï¥¤¥¨¥¹Ìò¤Î¾¾