Âç¼ÁÎÌ¤Î¹±À±¤È¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Û¡¼¥ë¤«¤é¤Ê¤ëÏ¢À±¤È¿äÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÅ·ÂÎ¤Ç¤¢¤ë¡Ö¤Ï¤¯¤Á¤ç¤¦ºÂX-3¡×¤Ï´ÑÂ¬¤Î¤·¤ä¤¹¤µ¤Î°ìÊý¡¢Â¿¤¯¤ÎÆæ¤Ë ¡ÈÊñ¤Þ¤ì¤Æ¡É ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢À¤³¦Ãæ¤ÎXÀþ´ÑÂ¬±ÒÀ±¤¬´ÑÂ¬¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¡¢±§Ãè¹Ò¶õ¸¦µæ³«È¯µ¡¹½¡ÊJAXA¡Ë±§Ãè²Ê³Ø¸¦µæ½ê¡ÊISAS¡Ë¤ÎXÀþÊ¬¸÷»£Áü±ÒÀ±¡ÖXRISM¡Ê¥¯¥ê¥º¥à¡Ë¡×¤Ï¡¢2024Ç¯3·î²¼½Ü¤Ë¤Ï¤¯¤Á¤ç¤¦ºÂX-3¤Î´ÑÂ¬¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£XRISM¤Î´ÑÂ¬¥Ç¡¼¥¿¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÇºÇ¤â¾ÜºÙ¤Ë¤Ï¤¯¤Á¤ç¤¦ºÂX-3¤òÂª¤¨¤Æ¤¤