ÌµÃÇ¡¦²Í¶õÅÞ°÷ÅÐÏ¿¤¬ÌäÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼«Ì±ÅÞ¡¢ÉÙ»³1¶èÁª½Ð¤ÎÅÄÈªÍµÌÀµÄ°÷¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¼«Ì±ÅÞÉÙ»³¸©Ï¢¤Ï¤­¤ç¤¦¡¢1¶è»ÙÉôÄ¹¤Ï¸©Ï¢¤«¤é¤Î¿½ÀÁ¤¬¤Ê¤±¤ì¤ÐÁªÇ¤¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤òÅÞËÜÉô¤Ë¿½¤·Æþ¤ìÎ»¾µ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£´ü¸Â¤ÏÌµ´ü¸Â¤Ç¡¢»ÙÉôÄ¹ÉÔºß¤Î¾õ¶·¤¬Â³¤¯°ÛÎã¤Î»öÂÖ¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÅÄÈªµÄ°÷¤Î¸©Ï¢¾ïÇ¤¸ÜÌä¤ÎÌò¿¦¤ò²òÇ¤¤¹¤ë¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ¢£¼«Ì±ÅÞÉÙ»³¸©Ï¢µÜËÜ´´»öÄ¹¡Ö½Å¤¤ÂÐ±þ¤ò¼è¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡× ¾åÌî¥­¥ã¥¹¥¿ー¡Ö¼«Ì±ÅÞÉÙ»³¸©Ï¢¤Î¾ï