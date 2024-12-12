ÊõÄÍ²Î·àÃÄ·îÁÈ¸ø±é¡Ö¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¡¦¥ê¥Ð¥Æ¥£¡×¤Î¿·¿Í¸ø±é¤¬12Æü¡¢Ê¼¸Ë¡¦ÊõÄÍÂç·à¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢¼ã¼ê¥¹¥¿¡¼¼·¾ë²í¡Ê¤Ê¤Ê¤·¤í¡¦¤ß¤ä¤Ó¡Ë¤¬2ÅÙÌÜ¤Î¼ç±é¤ËÄ©¤ó¤À¡£ºòÇ¯¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ö±þÅ·¤ÎÌç¡×°ÊÍè¤Î¼ç±é¤È¤¢¤Ã¤ÆÍî¤ÁÃå¤¤¤¿¼Çµï±¿¤Ó¤Ë¡¢¥»¥ó¥¿¡¼¤ËÎ©¤Ä¥ª¡¼¥é¤âÈ÷¤ï¤êÆ²¡¹¤È¤·¤¿¼ç±é¤À¤Ã¤¿¡£¥«¡¼¥Æ¥ó¥³¡¼¥ë¤Ç¤Ï¡ÖÌ¤½Ï¤Ç¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢º£¤Î¼«Ê¬¤Ë¤Ç¤­¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤ò¤µ¤µ¤²¤Æ¤³¤ÎºîÉÊ¤Ë¸þ¤­¹ç¤Ã¤¿»þ´Ö¤Ï¤È¤Æ¤âµ®½Å¤Ç¡¢¤È¤Æ¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¤³¤È¤ò