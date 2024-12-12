»ä¤¿¤Á¤ÎÂ¡´ï¤ä¶ÚÆù¡¢ÈéÉæ¤Ê¤ÉÂÎ¤ò¹½À®¤¹¤ë¤â¤Î¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤Ï¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤Ç¤Ç¤­¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤ì¤é¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤òºî¤ë¤¿¤á¤Î¾ðÊó¡Ê¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤Î¼ïÎà¤äºî¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ê¤É¡Ë¤ò¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬°äÅÁ»Ò¤Ç¤¹¡£¥Ò¥È¤Î°äÅÁ»Ò¤Ï¡¢Ìó2Ëü¿ôÀé¼ïÎà¤¢¤ë¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢³Æ°äÅÁ»Ò¤¬Å¬ÀÚ¤Ê»þ´ü¤ËÆ¯¤¤¤Æ¡¢Ìó10Ëü¼ïÎà¤Î¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤òÀµ¤·¤¯Å¬ÀÚ¤ÊÎÌºî¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢³Æ¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤¹¤³¤È¤Ç¡¢ÂÎ¤ÎºÙË¦¤ÏÀµ¤·¤¯Æ¯¤¯