°ñ¾ë¡¦¤Ò¤¿¤Á¤Ê¤«»Ô¤Ç10Æü¡¢70ÂåÃËÀ­¤¬»¦³²¤µ¤ì¤¿»ö·ï¤Ç¡¢ÃËÀ­Âð¤Ë¿¯Æþ¤·¤¿µ¿¤¤¤ÇÃÎ¿Í¤ÎÃË¤¬Á÷¸¡¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È½¾¶È°÷¤ÎÀÐÅÄË­Â¢ÍÆµ¿¼Ô¡Ê68¡Ë¤Ï10Æü¡¢¤Ò¤¿¤Á¤Ê¤«»Ô¤Î»°ÉÓ±Ç°ì¤µ¤ó¡Ê74¡Ë¤Î¼«Âð¤Ë¿¯Æþ¤·¤¿µ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¡¢12ÆüÄ«¤ËÁ÷¸¡¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£»°ÉÓ¤µ¤ó¤Ï10Æü¡¢¼ó¤äÊ¢¤Ê¤É¤ò»É¤µ¤ì»àË´¤·¡¢·Ù»¡¤Ï»¦¿Í»ö·ï¤È¤·¤ÆÁÜºº¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÀÐÅÄÍÆµ¿¼Ô¤Ï»°ÉÓ¤µ¤ó¤ÈÃÎ¿Í¤Ç¡¢¡Ö²È¤ÎÃæ¤ËÆþ¤Ã¤¿¡×¤ÈÍÆµ¿¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£·Ù»¡¤Ï¡¢ÀÐÅÄÍÆµ¿