·²ÇÏ¸©ÊÒÉÊÂ¼¤Ë¤¢¤ë¥¹¥­ー¾ì¡Ö¥Û¥ï¥¤¥È¥ïー¥ë¥ÉÈøÀ¥´ä°È¡×¤Ç12Æü¡¢º£¥·ー¥º¥ó¤Î¥ªー¥×¥ó¤òÁ°¤Ë¹ßÀã°ÂÁ´µ§´êº×¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ µ§´êº×¤Ï¡¢¥¹¥­ー¾ìÆâ¤Î½½Æó»³¿À¼Ò¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢´Ø·¸¼ÔÌó£³£°¿Í¤¬»²²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ¥¹¥­ー¾ì¤ò±¿±Ä¤¹¤ëÈøÀ¥´ä°È¥ê¥¾ー¥È¤ÎÀ±ÌîÍ¥°ì¼ÒÄ¹¤ä¡¢ÊÒÉÊÂ¼¤Î¿¦°÷¤é¤¬¥·ー¥º¥ó¤Î°ÂÁ´¤Ê¤É¤ò´ê¤Ã¤Æ¶Ì¶ú¤òÊôÇ¼¤·¤Þ¤·¤¿¡£ º£¥·ー¥º¥ó¤Ïº£·î£¸Æü¤«¤éÀã¤¬¹ß¤ê¡¢¥ª