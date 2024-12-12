£Å£Ã£Â¤ËÀèÎ©¤Ã¤Æ¥¹¥¤¥¹Ãæ¶ä¤Ï£µ£°£â£ðÂçÉýÍø²¼¤²¡¢°ÙÂØÁê¾ì¤Ï¿À·Ð¼Á¤Ë¿¶Éý¥É¥ë±ß£±£µ£²±ßÂæ¡á¥í¥ó¥É¥ó°ÙÂØ³µ¶· ¥í¥ó¥É¥ó»Ô¾ì¤Ï¡¢£Å£Ã£ÂÍý»ö²ñÈ¯É½¤Ê¤É¤ò¹µ¤¨¤ÆÊý¸þ´¶¤Ë·ç¤±¤ë¾å²¼Æ°¡£¥É¥ë±ß¤Ï152±ßÂæ¤Ç¡¢¥æー¥í¥É¥ë¤Ï1.05ÂæÁ°È¾¡¢¥Ý¥ó¥É¥É¥ë¤Ï1.27Âæ¸åÈ¾¤òÃæ¿´¤Ë¿¶Éý¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥í¥ó¥É¥óÄ«Êý¤Ë¥É¥ë±ß¤Ï°ì»þ152.77¶áÊÕ¤Þ¤ÇÇã¤ï¤ì¤¿¡£¥í¥¤¥¿ーÄÌ¿®¤¬¡ÖÆü¶ä¡¢Íø¾å¤²¸«Á÷¤êÏÀ¶¯¤Þ¤ëÄ¾Á°¤Þ¤Ç¾ðÀª¸«¶Ë¤á¡á12·î²ñ¹ç