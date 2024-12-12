2024Ç¯12·î12Æü¡¢´Ú¹ñ¡¦¥Ø¥ë¥¹Ä«Á¯¤Ï¡Ö´Ú¹ñ¡¢Ãæ¹ñ¡¢ÆüËÜ¡¢ÂæÏÑ¤Î¾®»ù¡¦ÀÄ¾¯Ç¯¤ÎÈîËþÎ¨¤òÈæ³Ó¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢´Ú¹ñ¤Î¾®»ù¡¦ÀÄ¾¯Ç¯¤ÎÈîËþÎ¨¤¬ºÇ¤â¿¼¹ï¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¸¦µæ·ë²Ì¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£µ­»ö¤Ë¤è¤ë¤È¡¢´Ú¹ñ¡¦½çÅ·¶¿Âç³ØÉÙÀîÉÂ±¡¾®»ùÀÄ¾¯Ç¯²Ê¤Î¸¦µæ¥Á¡¼¥à¤Ï¤³¤Î¤Û¤É¡¢À¤³¦¤ÎÊÝ·ò²Ê³Ø¼Ô¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¡ÖNCD´í¸±Í×ÁÇ¶¨ÎÏ¡ÊNCD Risk Factor Collaboration¡Ë¡×¤Î¾®»ù¡¦ÀÄ¾¯Ç¯ÈîËþÎ¨¥Ç¡¼¥¿¤ò³èÍÑ¤·¡¢10¡Á22Ç¯¤Î´Ú¹ñ¡¢Ãæ¹ñ¡¢ÆüËÜ¡¢ÂæÏÑ