¾å²¼¤È゙¤Á¤é¤«¤¿゙¤±¥Õ゚¥Á¥Õ゚¥é¤¿゙¤È¡¢¼Á¤Î°ã¤¤¤«゙ºÝÎ©¤Ã¤ÆÉâ¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¤¤«゙¤Á¡£¾å²¼¤È¤â¤Ë¼Á´¶¤«゙¶á¤·¤¤¥Õ゚¥Á¥Õ゚¥é¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¾åÉÊ¤Ê¥â¥Î¥È¡¼¥óÉþ¤Æ゙¼è¤êÆþ¤ì¤ì¤Ï゙¡¢¹â¸«¤¨¤Ï¤â¤Á¤í¤óÂç¿Í¸«¤¨¤â³ð¤¦¤Î¤Æ゙¼è¤êÆþ¤ì¤Ê¤¤¼ê¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡ªº£²ó¤Ï¥×¥Á¥×¥é¤ÇÇã¤¦¤Ù¤­¡Ö¥ï¥¤¥É¥Ñ¥ó¥Ä¡×¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¡£¥×¥Á¥×¥é¤Ç¥ï¥¤¥É¥Ñ¥ó¥Ä¤òÁª¤Ö¤È¤­¤Î¥Ý