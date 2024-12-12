Âçºå¡¦ÃæÇ·Åç¤ÎÆ²ÅçÀî¤Ë12Æü¡¢¹â¤µ9¡¦5¥á¡¼¥È¥ë¤ÎµðÂç¤Ê¥¢¥Ò¥ë¤Î¥ª¥Ö¥¸¥§¡Ö¥é¥Ð¡¼¡¦¥À¥Ã¥¯¡×¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿¡£25Æü¤Þ¤Ç¡£Æ²ÅçÀî¤Ë¤ªÌÜ¸«¤¨¤·¡¢»î¸³ÅÀÅô¤Ç¾È¤é¤µ¤ì¤¿¥é¥Ð¡¼¡¦¥À¥Ã¥¯=2024Ç¯12·î12Æü¡¢Âçºå»ÔÊ¡Åç¶è¡¢°ËÆ£¿ÊÇ·²ð»£±Æ13Æü¤Ë³«Ëë¤¹¤ëÅß¤ÎÉ÷Êª»í¡ÖÃæÇ·Åç¥¦¥¨¥¹¥È¡¦Åß¤â¤Î¤¬¤¿¤ê2024¡×¤Î¥á¥¤¥ó¹Ô»ö¤Ç¡¢¤Û¤¿¤ë¤Þ¤Á¹Á¡ÊÂçºå»ÔÊ¡Åç¶è¡Ë¤Î²ñ¾ì¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿¡£ÆüË×¸å¤Ï¥é¥¤¥È¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤ë¡£Ä«Æü¿·Ê¹¼Ò¤Ê¤É¼þÊÕ´ë¶È¤Ç¤Ä¤¯¤ëÏ¢Íí