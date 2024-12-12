Maayan LubellNidal al-Mughrabi¡Î¥¨¥ë¥µ¥ì¥à¡¿¥«¥¤¥í £±£²Æü ¥í¥¤¥¿¡¼¡Ï - ¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤È¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¤¬ÄäÀï¤Î²ÄÇ½À­¤òÌÏº÷¤¹¤ë¤Ê¤«¡¢¥µ¥ê¥Ð¥óÊÆÂçÅýÎÎÊäº´´±¡Ê¹ñ²È°ÂÁ´ÊÝ¾ãÃ´Åö¡Ë¤Ï£±£²Æü¡¢¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤Ç¥Í¥¿¥Ë¥ä¥Õ¼óÁê¤È²ñÃÌ¡¢¤½¤Î¸å¡¢Ãç²ð¼Ô¤Ç¤¢¤ë¥¨¥¸¥×¥È¤È¥«¥¿¡¼¥ë¤Ë¸þ¤«¤Ã¤¿¡£ÊÆÀ¯ÉÜ´Ø·¸¼Ô¤ÎÄäÀï¤Ë¸þ¤±¤¿ÅØÎÏ¤Ç¿µ½Å¤Ê¤¬¤é³Ú´ÑÅª¤Ê¸«Êý¤âÉâ¾å¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤¢¤ëÀ¾Â¦³°¸ò´±¤Ï¡¢¸ò¾Ä¤Ï¶ñÂÎ²½¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ë¤¬¡¢¤½¤ÎÈÏ°Ï¤Ï¸ÂÄêÅª¤Ç¡¢