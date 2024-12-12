Image: ¾®Êë¤Ò¤µ¤Î¤ê ÎÉ¤¤µ¤¸¯¤¤¤¬ÄÉ²Ã¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Safari¤ÇWeb¥µ¥¤¥È¤«¤é¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¡£¤ï¤ê¤È¤è¤¯¤¢¤ë¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ËÍ¤¤¤Ä¤âÉÔËþ¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡Ö¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¤¤¤Ä½ª¤ï¤Ã¤¿¤Î¡©¡×¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Í¡Ä¡£¤Ç¤â¡¢ºÇ¿·ÈÇiOS18.2¤Ç¤³¤ÎÌäÂê²ò·è¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ Image: ¾®Êë¤Ò¤µ¤Î¤ê ¥À¥¦¥ó¥í