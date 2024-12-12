¡Î¥½¥¦¥ë £±£²Æü¥í¥¤¥¿¡¼¡Ï - ´Ú¹ñ¤Î¥Õ¥é¥Ã¥°¥­¥ã¥ê¥¢¡¢Âç´Ú¹Ò¶õ¤Ï£±£²Æü¡¢Æ±¹ñ£²°Ì¤Î¥¢¥·¥¢¥Ê¹Ò¶õ³ô¼°£¶£³¡¥£¸£¸¡ó¤ò¼èÆÀ¤·¡¢»Ò²ñ¼Ò¤Ë¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£Çã¼ý·×²è¤Ï£²£°£²£°Ç¯£±£±·î¤ËÈ¯É½¡£¥³¥í¥Ê²Ò¤Ç¼ûÍ×¤¬µÞ¸º¤¹¤ëÃæ¡¢·Ð±Ä¤¬°­²½¤·¤¿¥¢¥·¥¢¥Ê¹Ò¶õ¤òÂç´Ú¹Ò¶õ¤¬µßºÑ¤¹¤ë·Á¤À¤Ã¤¿¡£ÆÈ¶ØÅö¶É¤Î¾µÇ§¼èÆÀ¤Ê¤É¤¬Æñ¹Ò¤·¡¢Çã¼ý´°Î»¤ÏÁÛÄê°Ê¾å¤Î»þ´Ö¤òÍ×¤·¤¿¡£¿·À¸Âç´Ú¹Ò¶õ¥°¥ë¡¼¥×¤Ï¡¢¥í¥¤¥¿¡¼¤Ë¤è¤ë£Ã£é£ò£é£õ£í¤È£Ï£Á£Ç¤Î¥Ç¡¼¥¿