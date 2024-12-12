Melanie Burton¡Î¥á¥ë¥Ü¥ë¥ó £±£²Æü ¥í¥¤¥¿¡¼¡Ï - ¥»¥¯¥Ï¥é¤Ç½¸ÃÄÁÊ¾Ù¤òÄóµ¯¤µ¤ì¤¿¹ë»ñ¸»Âç¼ê£Â£È£Ð¤È¥ê¥ª¡¦¥Æ¥£¥ó¥È¤Ï¡¢Èï³²¤òÁÊ¤¨¤¿½÷À­½¾¶È°÷¤ËÂÐ¤·¡¢¼éÈëµÁÌ³·ÀÌó¡Ê£Î£Ä£Á¡Ë¤Ç°µÎÏ¤ò¤«¤±¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£½÷À­¤é¤ÎÊÛ¸î»Î¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£Ë¡Î§»öÌ³½ê£Ê£Ç£Á¥µ¥É¥é¡¼¤Ï£±£±Æü¡¢¹Û»³¤Î¸½¾ì¤Ç¹­ÈÏ¤«¤ÄÁÈ¿¥Åª¤Ê¥»¥¯¥Ï¥é¤Èº¹ÊÌ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤Æ¡¢Î¾¼Ò¤ËÂÐ¤·½¸ÃÄÁÊ¾Ù¤òµ¯¤³¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¡£Î¾¼Ò¤Î¡Ö¿ôÀé¿Í¤Î½÷À­Ï«Æ¯¼Ô¡×¤¬½¸ÃÄÁÊ¾Ù