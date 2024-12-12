¸©¤¬À°È÷¤ò·×²è¤¹¤ë¿·¤¿¤ÊÁí¹çÂÎ°é´Û¤Ï»ö¶ÈÈñ¤¬313²¯±ß¤òÄ¶¤¨¤ë²ÄÇ½À­¤¬¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢12Æü¤Î¸©µÄ²ñ¤Ç¤ÏÀ°È÷¤ò·üÇ°¤¹¤ëÀ¼¤¬¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ ¸©¤Ï¡¢¼¯»ùÅç¹ÁËÜ¹Á¶è¤Î¥É¥ë¥Õ¥£¥ó¥Ýー¥ÈÀ×ÃÏ¤Ë¡¢¿·¤¿¤ÊÁí¹çÂÎ°é´Û¡á¥¹¥Ýー¥Ä¡¦¥³¥ó¥Ù¥ó¥·¥ç¥ó¥»¥ó¥¿ー¤ÎÀ°È÷¤ò·×²è¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢»ö¶ÈÈñ¤ÏÅö½é¤«¤é68²¯±ßÁý¤¨¤Æ313²¯±ß¤ËËÄ¤é¤ß¡¢Æþ»¥¤ÏÉÔÄ´¤Ë½ª¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ ¤³¤¦¤·¤¿Ãæ¡¢12Æü¤Î¸©µÄ²ñ¤Ç¤ÏÀ°È÷Èñ¤ÎÁý³Û¤ò·üÇ°¤¹¤ëÀ¼