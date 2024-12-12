¼ÂºÝ¤Ë¤Ï²¤½£Ï¢¹ç¡ÊEU¡Ë¤Î°ÂÁ´µ¬³Ê¤ËÅ¬¹ç¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢Å¬¹ç¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤ÊÉ½¼¨¤ò¤·¤Æ¼«Å¾¼ÖÍÑ¥Ø¥ë¥á¥Ã¥È¤òÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤·¤Æ¡¢¾ÃÈñ¼ÔÄ£¤Ï12Æü¡¢ÄÌ¿®ÈÎÇä²ñ¼Ò3¼Ò¤ËÂÐ¤·¡¢·ÊÉÊÉ½¼¨Ë¡°ãÈ¿¡ÊÍ¥ÎÉ¸íÇ§¡Ë¤ÇÁ¼ÃÖÌ¿Îá¤ò½Ð¤·¡¢ºÆÈ¯ËÉ»ßºö¤Ê¤É¤ò¹Ö¤¸¤ë¤è¤¦Ì¿¤¸¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£3¼Ò¤Ï¡¢¡Ö¥¤¥ó¥Õ¥£¥Ë¥Æ¥£¡×¡ÊÅìµþÅÔË­Åç¶è¡Ë¤È¡¢¤½¤Î»Ò²ñ¼Ò¡ÖÂ¢Á°À½Ìô¡×¡ÊÆ±ÌÜ¹õ¶è¡Ë=½èÊ¬¤Ï¤È¤â¤Ë11ÆüÉÕ=¡¢2¼Ò¤È¤ÏÊÌ²ñ¼Ò¤Î¡Ö¥¯¥í¥Þ¥Á¥Ã¥¯¡¦