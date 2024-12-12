ÊõÄÍ²Î·à¤Î·îÁÈ¡Ö¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¡¦¥ê¥Ð¥Æ¥£¡×¿·¿Í¸ø±é¤¬12Æü¡¢Ê¼¸Ë¡¦ÊõÄÍÂç·à¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢6Ç¯ÌÜ¤Î¼·¾ë²í¡Ê¤Ê¤Ê¤·¤í¡¦¤ß¤ä¤Ó¡Ë¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¡¢½ª±é¸å¤Î¤¢¤¤¤µ¤Ä¤Ç¡¢´¶¶Ë¤Þ¤Ã¤ÆÀ¼¤òµÍ¤Þ¤é¤»¤¿¡£¼·¾ë¤Ï19Ç¯ÆþÃÄ¤Î105´üÀ¸¡£23Ç¯¡Ö±þÅ·¤ÎÌç¡×¤Ç¡¢¿·¿Í¸ø±é¤Ë½é¼ç±é¡£Æ±´ü°ìÈÖ¤Î¤ê¤Ç¿·¿Í¸ø±é¤Î¼ç±é¤òÆÀ¤Æ°ÊÍè¡¢2ÅÙÌÜ¤Î¥»¥ó¥¿¡¼¤ËÎ©¤Ã¤¿¡£¡Ö¿·¿Í¸ø±é¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¸ÄÀ­¤ò½Ð¤·¡¢¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ò¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ë¤ªÆÏ¤±¤Ç¤­¤ë¤«¡£Æü¡¹¡¢