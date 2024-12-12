1·î2Æü¡ÊÌÚ¡Ë18»þ¤«¤éÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤ÇÊüÁ÷¤Î¡ÖTHEÆÍÇË¥Õ¥¡¥¤¥ë3»þ´ÖSP¡×¡£¤½¤ÎÌÜ¶Ì´ë²è¤È¤Ê¤ë¡ÖÆÍÇË¸òÈÖ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥É¥é¥ÞSP¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ËÜÆü12·î12Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤Î¡ÖTHEÆÍÇË¥Õ¥¡¥¤¥ë¡×Æâ¤Ë¤Æ¥É¥é¥ÞËÁÆ¬¥·¡¼¥óÌó12Ê¬¤òÆÃÊÌ¸ø³«¤·¤¿¡£±ÇÁüÆâ¤Ë¤Ï¡¢ºÇ½é¤Î»ö·ï¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë½ÅÍ×¤Ê¥·¡¼¥ó¤â¡£¸½ºß¡¢Æü¥Æ¥ì¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤äTVer¤Ë¤Æ¸ø³«Ãæ¡£¤µ¤é¤Ë¿·¤¿¤Ê¥­¥ã¥¹¥È¤â²ò¶Ø¡ªµ­»ö¸åÈ¾¤Ç¾Ò²ð¡£YouTube¡§https://www.youtube.com/@nitteleTVer¡§h