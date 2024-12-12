¤ª¾Ð¤¤¥È¥ê¥ª¡Ö3»þ¤Î¥Ò¥í¥¤¥ó¡×¤¬¡¢11ÆüÊüÁ÷¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¾åÅÄ¤È½÷¤¬ËÊ¤¨¤ëÌë2»þ´ÖSP¡×¡Ê¸å9¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¡¢¥º¥Ü¥é¤ÊÀ¸³è¤Ö¤ê¤ò¤¤¤¸¤é¤ì¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¡Ö¤ªÁÝ½üÂç¹¥¤­¤Ê½÷VS¤ªÁÝ½ü¶ì¼ê¤Ê½÷¡×¤Î¥Æ¡¼¥Þ¥È¡¼¥¯¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿3¿Í¡£¤Þ¤ºÊ¡ÅÄËãµ®¤Ï¡¢²¼Ãå¤ò5Ãå¤Þ¤Ç¤Ë¹Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤¬¡¢¡Ö5Æü´Ö¡¢1²ó¤âÀöÂõ¤»¤º¤Ë¥Î¡¼¥Ñ¥ó¤Ç²È¤ò½Ð¤Æ¡¢¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Ç¥Ñ¥ó¥ÄÇã¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤Æ¹Ô¤¯¤ß¤¿¤¤¤Ê¡×¤ÈË½Ïª¡£¡Ö¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Î¹õ¤¤¥Ñ¥ó¥Ä¤ÎÊý¤¬Â¿¤¤¡×¤È¾Ð¤ï