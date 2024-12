Ken Yokoyamaが2024年10月、90sパンクカバーアルバム『The Golden Age Of Punk Rock』をリリースした。同作を引っ提げたレコ初ツアー<The Golden Age Of Punk Rock Tour>は、10月21日の渋谷 CLUB QUATTROを皮切りに12月6日の渋谷 Spotify O-EASTまで全11公演の規模で開催されたもの。同ツアーファイナルのライブレポートをお届けしたい。◆Ken Yokoyama 画像Ken Yokoyamaによる<The Golden Age Of Punk Rock Tour>のツアーファ