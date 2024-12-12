Jason LangeTed Hesson[¥ï¥·¥ó¥È¥ó £±£²Æü ¥í¥¤¥¿¡¼] - ¥í¥¤¥¿¡¼¡¿¥¤¥×¥½¥¹¤ÎÀ¤ÏÀÄ´ºº¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÊÆ¹ñ¤ÎÍ­¸¢¼Ô¤Î´Ö¤Ç¤ÏÉÔË¡°ÜÌ±¤ËÂÐ¤¹¤ë´²ÍÆÅÙ¤¬Âè£±¼¡¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢»þ¤ËÈæ¤Ù¤Æ¤ä¤äÄã²¼¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¼ýÍÆ½ê¤Î»ÈÍÑ¤È¤¤¤Ã¤¿¸·¤·¤¤Á¼ÃÖ¤Ë¤Ï°ÍÁ³¿µ½Å¤Ê°Õ¸«¤¬Â¿¤¤¡£Ä´ºº¤Ïº£·î£µ¨¡£±£°Æü¤ËÁ´ÊÆ¤Î£´£±£¸£³¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç¼Â»Ü¤·¤¿¡£¹çË¡Åª¤ÊÂÚºß»ñ³Ê¤Î¤Ê¤¤°ÜÌ±¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÂçÈ¾¤â¤·¤¯¤ÏÁ´°÷¤ÎÂÚºß¤òÇ§¤á¤ë¤Ù¤­¤È¤Î²óÅú¤ÏÁ´ÂÎ